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Фондовый рынок США: Dow Jones и S&P 500 закрылись падением, нефть подорожала

Суббота, 2 мая 2020, 13:36
 

Фондовый рынок США завершил торги пятницы падением индексов Dow Jones, S&P 500 и ростом цен нефтяных фьючерсов.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones снизился на 2,55%, индекс S&P 500 подешевел на 2,81%, индекс NASDAQ Composite подешевел на 3,20%.

По итогам торговой недели: DOW -0.22%, S&P -0.21%, Nasdaq -0.34%

Цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне выросли на 4,56%, или 0,86, до 19,70 дол за баррель. Фьючерсы на нефть Brent подорожали на 0,49%, или 0,13, до отметки 26,61 дол за баррель.

Напоминаем:

1 мая, в последний день торгов на неделе, вступила в силу сделка стран ОПЕК+ по снижению нефтедобычи для балансировки рынка.

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