МИД хочет обновить экономическое направление внешней политики, Зеленский – за

Министерство иностранных дел предлагает перезагрузку экономического направления внешней политики для стимулирования украинского экспорта.

Об этом шла речь на встрече с президентом Владимиром Зеленским.

Сообщается, что МИД вскоре перезапустить обновленную Совета экспортеров и инвесторов.

"Сейчас лучшее время для осуществления экономических амбиций Украины. Для этого МИД запускает качественно обновленный блок торгово-инвестиционной дипломатии. Мы сосредоточимся на двух приоритетах: поддержке украинского экспорта в мире и привлечении инвестиций в Украину ", - объясняет министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Я хочу, чтобы украинский бизнес имел возможности экспорта. Хочу, чтобы не только крупные предприниматели выходили на международный рынок, но и чтобы такую возможность получил средний и малый бизнес, например, фермер из качественной продукцией или предприниматель с уникальным производством, чтобы они шли на экспорт и вырастали до крупных бизнесов, чтобы имели такую мотивацию", - подчеркнул Зеленский.

Замглавы Офиса президента Юлия Кузнецов также представила проект закона о так называемых инвестиционных нянь, который требовал доработки учитывая ситуацию с пандемией.

Экономическая правда