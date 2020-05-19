Государство продает на аукционе бункер: какая цена
Вторник, 19 мая 2020, 16:28
Фонд государственного имущества выставил бункер в Ивано-Франковской области площадью 2,5 тысячи квадратных метров на аукцион. Стартовая цена лота - 1,78 миллиона гривен.
Об этом сообщает пресс служба ФГИУ.
Сообщается, что объект введен в эксплуатацию в 1977 году, а в 2002 году - в составе бывшего военного городка передан из сферы управления Министерства обороны в сферу управления Ивано-Франковской облгосадминистрации.
Отмечается, что фортификационное сооружение сборно-монолитное, железобетонное, котлованного типа. Оборудование демонтировано, сооружение находится в неудовлетворительном состоянии
Экономическая правда
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