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С начала месяца пенсий профинансировано на 29,7 миллиардов – Пенсионный фонд

Вторник, 19 мая 2020, 15:52
 

С начала мая профинансировано пенсий на сумму 29,7 млрд грн, 19 мая на пенсионные выплаты направлено 1,6 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда в Facebook.

"Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке: пенсия будет зачислена на ваш счет в банке, а тем, кто выбрал АО "Укрпочта", пенсии доставят почтальоны домой", - говорится в сообщении.

Напомним:

В апреле отдельные категории пенсионеров и получателей государственной социальной помощи получили единовременную выплату в размере 1000 гривен.

Экономическая правда

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пенсии Пенсионный фонд

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