С начала месяца пенсий профинансировано на 29,7 миллиардов – Пенсионный фонд
Вторник, 19 мая 2020, 15:52
С начала мая профинансировано пенсий на сумму 29,7 млрд грн, 19 мая на пенсионные выплаты направлено 1,6 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда в Facebook.
"Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке: пенсия будет зачислена на ваш счет в банке, а тем, кто выбрал АО "Укрпочта", пенсии доставят почтальоны домой", - говорится в сообщении.
Напомним:
В апреле отдельные категории пенсионеров и получателей государственной социальной помощи получили единовременную выплату в размере 1000 гривен.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua