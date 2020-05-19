С начала мая профинансировано пенсий на сумму 29,7 млрд грн, 19 мая на пенсионные выплаты направлено 1,6 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда в Facebook.

"Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке: пенсия будет зачислена на ваш счет в банке, а тем, кто выбрал АО "Укрпочта", пенсии доставят почтальоны домой", - говорится в сообщении.

Напомним:

В апреле отдельные категории пенсионеров и получателей государственной социальной помощи получили единовременную выплату в размере 1000 гривен.

Экономическая правда