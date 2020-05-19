Стоимость автогаза в среднем выросла на 13 копеек

Розничные сети 19 мая повысили в среднем цены на автогаз на 13 копеек за литр - до 9,01 грн за литр.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

В частности, в сетях OKKO и WOG автогаз подорожал на 33 и 32 коп/л - до 9,71 и 9,97 грн/л соответственно.

Кроме этого, на 10-40 коп/л стоимость выросла, в частности, на АЗС AMIC, Shell, UPG, BVS, SUN OIL, Mango и Motto.

Напомним:

Стоимость сжиженного газа в сетях автозаправочных станций за выходные (с 15 по 18 мая) в среднем по стране выросла на 27 коп./л, до 8,89 грн/л.