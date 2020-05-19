Новая почта Глобал запустила регулярные авиарейсы из США и Китая
Новая почта Глобал, запустила регулярные авиарейсы, которые будут доставлять отправления в/из США и в/из Китая.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Совместно с партнерами уже запущено 6 регулярных рейсов - пять в/из США и один в/из Китая.
В частности, четыре рейса в направлении Варшава-Нью-Йорк-Варшава осуществляют европейские авиакомпании Lufthansa и LOT и один еженедельный прямой рейс Киев-Нью-Йорк-Киев - украинская авиакомпания МАУ. Еще один еженедельный рейс из и в Китай Новая почта Глобал запустила в сотрудничестве с компанией SkyUp.
"Первый рейс SkyUp доставил 1801 посылку общим весом 17 тонн, среди которых как индивидуальные заказы, так и коммерческие грузы. И это лишь часть отправлений, которые Новая почта Глобал еженедельно доставляет в Украину из Китая.
Из США в среднем за неделю мы доставляем около 25 000 посылок весом более 38 тонн", - комментирует СЕО Новая почта Глобал Юрий Беневитский.
Сообщается, что в первом квартале этого года количество заказов из США увеличилось в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Такой рост обусловлен сотрудничеством с американским онлайн-магазином iHerb, которое началось год назад.
Так, только за первый квартал 2020 года из этого магазина было доставлено 230 тыс. посылок общим весом 360 тонн.
Экономическая правда
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