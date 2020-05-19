Экс-глава HR-департамента "Нафтогаза" стал директором по управлению персоналом УЗ

Бывший директор HR-департамента и социальной политики "Нафтогаза" Иван Синяков возглавил вертикаль управления персоналом и социальной политики "Укрзализныци".

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что Синяков имеет 16-летний опыт управления человеческими ресурсами и успешные кейсы построения HR-систем в компаниях со штатом до 100 тыс человек.

"Перед нами стоит много задач и вызовов, требующих скорейшего решения для повышения эффективности работы всей Укрзализныци. HR-направление одно из важнейших, ведь профессиональное управление кадровыми ресурсами будет способствовать развитию компании и утверждению железной дороги, как крупнейшего работодателя страны.

Именно поэтому мы усиливаем нашу команду опытным специалистом и надеемся на плодотворную совместную работу и быстрые результаты", - заявил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.

Сообщается, что с августа 2014 года по январь 2019 года Синяков занимал должность директора HR-департамента и социальной политики НАК "Нафтогаз Украины".

С 2004 по 2007, а также в 2012 - 2014 годах работал заместителем гендиректора групп компаний "Континиум".

Также в 2007 - 2012 гг. работал на руководящих должностях ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" и в 1998 - 2003 - ЗАО "Холдинговая компания "Блиц-Информ".

"Ключевой задачей нового директора является обеспечение эффективного управления персоналом, уменьшение оттока высококвалифицированных специалистов и построение эффективной стратегии развития HR-вертикали", - добавили в "Укрзализныце".

Экономическая правда