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Rozetka тестирует в Киеве доставку на сеть АЗС WOG

Вторник, 19 мая 2020, 09:50
 

Среди пунктов выдачи заказов в Rozetka появилась новая опция - забрать заказ на сети АЗС WOG.

Об этом сообщает AIN.UA со ссылкой на представителей компании.

Отмечается, что сейчас Rozetka и WOG проводят пилот: заказы доставляют на 11 АЗС в Киеве.

 

В течение недели количество пунктов WOG, где можно будет забрать полностью оплаченный товар, увеличат, также будет оцениваться спрос в регионах.

Заказ на автозаправочных комплексах WOG в Киеве можно получить по следующим адресам:

  • ул. Богатырская, 15А
  • пр. Броварской, 11Б
  • ул. Науки, 49А
  • пр. Валерия Лобановского, 116
  • пр. Победы, 11Б
  • Севастопольская площадь, 5
  • ул. Семьи Сосниных, 17А
  • ул. Соломенская, 40А
  • ул. Днепровская набережная, 16Б
  • ул. Берковецкая, 6
  • ул. Бориспольская, 12

Сообщается, что максимальный вес товара - 15 кг, максимальная длина - 90 см.

При этом, от части заказа отказаться невозможно, как и оформить возврат товара на АЗС. Также нет возможности осмотреть, примерить и проверить товар, оплатить его подарочным сертификатом, взять в кредит или оплатить по безналичному расчету.

Получить заказ можно только с документом, удостоверяющим личность.

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Rozetka.ua WOG

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