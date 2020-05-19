Rozetka тестирует в Киеве доставку на сеть АЗС WOG

Среди пунктов выдачи заказов в Rozetka появилась новая опция - забрать заказ на сети АЗС WOG.

Об этом сообщает AIN.UA со ссылкой на представителей компании.

Отмечается, что сейчас Rozetka и WOG проводят пилот: заказы доставляют на 11 АЗС в Киеве.

В течение недели количество пунктов WOG, где можно будет забрать полностью оплаченный товар, увеличат, также будет оцениваться спрос в регионах.

Заказ на автозаправочных комплексах WOG в Киеве можно получить по следующим адресам:

ул. Богатырская, 15А

пр. Броварской, 11Б

ул. Науки, 49А

пр. Валерия Лобановского, 116

пр. Победы, 11Б

Севастопольская площадь, 5

ул. Семьи Сосниных, 17А

ул. Соломенская, 40А

ул. Днепровская набережная, 16Б

ул. Берковецкая, 6

ул. Бориспольская, 12

Сообщается, что максимальный вес товара - 15 кг, максимальная длина - 90 см.

При этом, от части заказа отказаться невозможно, как и оформить возврат товара на АЗС. Также нет возможности осмотреть, примерить и проверить товар, оплатить его подарочным сертификатом, взять в кредит или оплатить по безналичному расчету.

Получить заказ можно только с документом, удостоверяющим личность.