Rozetka тестирует в Киеве доставку на сеть АЗС WOG
Среди пунктов выдачи заказов в Rozetka появилась новая опция - забрать заказ на сети АЗС WOG.
Об этом сообщает AIN.UA со ссылкой на представителей компании.
Отмечается, что сейчас Rozetka и WOG проводят пилот: заказы доставляют на 11 АЗС в Киеве.
В течение недели количество пунктов WOG, где можно будет забрать полностью оплаченный товар, увеличат, также будет оцениваться спрос в регионах.
Заказ на автозаправочных комплексах WOG в Киеве можно получить по следующим адресам:
- ул. Богатырская, 15А
- пр. Броварской, 11Б
- ул. Науки, 49А
- пр. Валерия Лобановского, 116
- пр. Победы, 11Б
- Севастопольская площадь, 5
- ул. Семьи Сосниных, 17А
- ул. Соломенская, 40А
- ул. Днепровская набережная, 16Б
- ул. Берковецкая, 6
- ул. Бориспольская, 12
Сообщается, что максимальный вес товара - 15 кг, максимальная длина - 90 см.
При этом, от части заказа отказаться невозможно, как и оформить возврат товара на АЗС. Также нет возможности осмотреть, примерить и проверить товар, оплатить его подарочным сертификатом, взять в кредит или оплатить по безналичному расчету.
Получить заказ можно только с документом, удостоверяющим личность.
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