Спрос на нефть в Китае вернулся на докризисный уровень – СМИ

Спрос на нефть в Китае почти вернулся к уровню, который наблюдался до коронакризиса - сейчас потребление нефти составляет около 13 млн баррелей в сутки против 13,7 млн баррелей в декабре 2019 года.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на оценки топ-менеджеров нефтекомпаний и трейдеров.

Отмечается, что в феврале в связи с закрытием промышленных предприятий спрос на сырье упал на 20%, однако сейчас, когда заводы вновь открываются, потребление бензина и дизеля полностью возобновилось.

"Определение точного уровня спроса на нефть в Китае в режиме реального времени является сложной задачей, но трейдеры заявили, что это около 13 млн баррелей в день, против 13,7 млн баррелей в декабря 2019 года", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что китайские нефтеперерабатывающие компании в последние дни активизировали закупки нефти на спотовом рынке, что привело к росту цен.

Спрос будет расти с восстановлением авиасообщения и ростом объемов потребления авиационного топлива.

Экономическая правда