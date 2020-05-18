Rozetka открыла первый офлайн-магазин во Львове

Интернет-супермаркет Rozetka 18 мая открыл первый оффлайн магазин во Львове - это первый шоурум компании в Западной Украине.

Об этом в Facebook сообщил сооснователь и совладелец Rozetka Владислав Чечеткин.

Офлайн-магазин во Львове открылся на проспекте Красной Калины 36.

"Конечно, мы и раньше доставляли сюда сотни тысяч товаров, теперь это будет удобнее, быстрее, а главное - бесплатно для наших клиентов.

Мы расширяем географию присутствия еще и потому, что за время карантина к нам пришло много потребителей, которые раньше никогда не покупали онлайн. Большинство из них - из регионов. Мы прилагаем большие усилия, чтобы их опыт был положительным, и я очень надеюсь, что они останутся с нами и дальше", - написал Чечеткин.

Как сообщили в пресс-службе Rozetka, в торговой зоне расположен магазин с базовым ассортиментом товаров (продукты, мелкая электроника), зона выдачи интернет-заказов и примерочная.

Также есть отдел сервисной поддержки, где можно оформить возврат или замену товара, воспользоваться услугами ремонта или настройки электроники.

По словам Чечеткина, за последние 6 месяцев Rozetka открыла магазины в Днепре, Житомире, Чернигове, Белой Церкви, Ирпене и продолжила увеличивать присутствие в Киеве.

Вторую точку выдачи во Львове откроют 29 мая.

Экономическая правда