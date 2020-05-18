Бизнес постепенно восстанавливается: работает 61% ресторанов, растут регистрации ФЛП

В Украине работает 61% ресторанов, а их оборот составляет 44% от докарантинних показателей. За последнюю неделю зарегистрировалось 3887 предпринимателей (80% от докарантинних показателей).

Об этом сообщает платформа открытых данных Опендатабот.

Наихудшие показатели среди ресторанов были зафиксированы 12 апреля. Работало лишь 32% заведений, а обороты составляли лишь 22%.

Количество активных вакансий начинает расти, но еще не восстановилось. На Work.ua опубликовано 27708 активных вакансий. В карантин было 54000 вакансий.

Также украинцы начали передвигаться на автомобилях на 14% активнее, чем в карантин.

На 12 марта однокомнатные квартиры стоили 1,7 млн гривен, теперь - 1,6 млн. Двухкомнатные - 2,5 млн грн, теперь - 2,4 млн гривен. Их цена упала почти на 10%.

Экономическая правда