Рефинанс от НБУ: 6 банков получили еще 670 миллионов

Нацбанк 15 мая провел тендер по поддержке ликвидности банков, предоставив 6 банкам 667,3 млн грн рефинансирования под 8%.

Об этом говорится в данных регулятора.

Отмечается, что а итогам тендера удовлетворены заявки 6 банков на общую сумму 667,3 млн грн по процентной ставке 8% годовых и сроком до 84 дней.

"Национальный банк сообщает, что 15.05.2020 состоялся количественный тендер по рефинансированию банков, по результатам которого удовлетворены заявки 6-ти банков на общую сумму 667,3 млн грн по процентной ставке в размере 8,00% годовых", - говорится в сообщении.

Напомним:

Нацбанк 8 мая провел первый тендер по предоставлению долгосрочного рефинансирования банкам без ограничения по сумме - участие в аукционе приняли 11 банковских учреждений, которые в целом получили почти 2,4 млрд грн на срок от 1 до 5 лет.

Экономическая правда