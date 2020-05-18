Ощадбанк увеличил прибыль до 3,3 миллиардов

За 4 месяца 2020 года Ощадбанк увеличил чистую прибыль до 3,3 млрд грн с 2,6 млрд грн.

Об этом сообщили в банке.

"В условиях жестких ограничений бизнес-деятельности, связанных с пандемией коронавируса, Ощадбанк продолжает обеспечивать стабильную и прибыльную деятельность.

Это подтверждается результатами и ключевыми показателями за четыре месяца 2020 года. Объем чистой прибыли составляет 3,3 млрд грн", - заявили в финучреждении.

Отмечается, что на начало мая в штатном режиме работало 1,7 тыс отделений.

"С начала года активных пользователей веб- и мобильного банкинга стало на 27% больше, а количество ежемесячных операций в Ощад 24/7 выросло на 41%", - говорится в сообщении.

При этом, прирост клиентского кредитного портфеля составляет 3 млрд грн, из них по направлению микро-, малого и среднего бизнеса предоставили кредитов на 1 млрд грн.

"С начала года прирост строчных депозитов составляет почти 6 млрд грн, банк планово погасил часть внешнего долга на 375 млн долларов", - добавили в банке.

Экономическая правда