Большинство курортных отелей Украины планирует возобновить работу с 1 июня

Большинство курортных отелей Украины планируют возобновить работу с 1 июня, а некоторые из них начали работу с 15 мая и раньше.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством "Интерфакс-Украина".

В частности, с 1 июня начнут работу: 5-звездочный бутик-отель "Отрада" в Одессе, 4-звездочный отель "Гора" (с. Поляница, Буковель), Orange Hotel (3-звездочный отель, Одесса) и курортно-гостиничный копмлекс "Свитязь" (4 звезды, Трускавец).

Первые три отеля планируют открыть объекты полностью, другие запустят только часть номерного фонда.

"Частичный запуск с 15 мая планировали бутик-отель в Сходнице "Поэзия Путешествий" и гостиница "Южная София" (Затока, Одесская обл.). При этом по состоянию на 12 мая 2020 года одесский Hotel Mezzanine White и Platium SPA & Resort под Киевом уже начали принимать гостей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большая часть гостиниц, которая ориентируется на украинских и семейных туристов, ожидает загрузки на уровне показателей 2019 года.

В то же время бизнес-отели и гостиницы, которые принимают иностранных гостей, прогнозируют снижение загрузки.

По данным опроса, гостиницы преимущественно рассчитывают на постоянных клиентов, а также намерены привлекать гостей через OTA и прямые продажи.

40% опрошенных отелей рассчитывают привлечь гостей через туристических операторов.

"Половина опрошенных отелей планирует сократить штат сотрудников на 10-20%, и только 10% - более чем на 50%. Такие гостиницы в основном ориентируются на иностранных гостей и бизнес-поездки", - пишет "Интерфакс-Украина".