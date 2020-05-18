Нацбанк утвердил формулу оценки облигаций бизнеса с госгарантией
Нацбанк утвердил подход к определению справедливой стоимости облигаций предприятий, выпущенных под государственную гарантию.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Отмечается, что регулятор будет определять стоимость облигаций предприятий с учетом кредитного риска конкретного выпуска ценных бумаг.
"Эти облигации могут быть включены в пул залогов по кредитам рефинансирования или использованы для осуществления операций репо с Национальным банком", - говорится в сообщении.
Корректирующие коэффициенты облигаций будут рассчитываться в соответствии с разделом III Порядка оценки по справедливой стоимости ценных бумаг резидентов, которые находятся в собственности НБУ или принимаются им в качестве обеспечения исполнения обязательств, и учитывают условия выпуска облигаций и государственной гарантии.
Указанные изменения утверждены решением правления НБУ от 14 мая 2020 года и вступили в силу 14 мая.
Напомним:
Нацбанк 8 мая провел первый тендер по предоставлению долгосрочного рефинансирования банкам без ограничения по сумме - участие в аукционе приняли 11 банковских учреждений, которые в целом получили почти 2,4 млрд грн на срок от 1 до 5 лет.
Экономическая правда
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