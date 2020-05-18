"ЛНР" закрывает шахты из-за снижения цен на уголь и списывает долги по зарплате

Оккупационные власти части Луганской области ликвидирует шахты из-за снижения спроса и стоимости угля и признают многолетние задолженности по зарплате "такими, которые не подлежат погашению".

Об этом сообщает Радио.Свобода

"Спрос на энергетические марки угля, на коксующийся уголь, в то же антрацит, упал. Это те факты, которые нас заставляют, чтобы стоимость тонны добытого угля у нас была намного ниже", - заявил Сергей Козлов, так называемый" премьер" группировки "ЛНР".

Из-за этого в конце апреля десятки горняков шахты "Никанор-Новая", расположенной на неподконтрольной Киеву части Луганской области отказались подниматься на поверхность.В итоги горняки добились выплаты всего лишь двухмесячной задолженности и неопределенных гарантий собственного трудоустройства.

Донбасский уголь оказался ненужным, отмечают эксперты.

В ответ группировки "ЛНР" решило просто ликвидировать лишние шахты. А многолетние задолженности перед горняками признали "такими, которые не подлежат погашению". Об этом стало известно "Восточной правозащитной группе".