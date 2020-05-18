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Украинские порты за январь-апрель увеличили перевалку на 12,6%

Понедельник, 18 мая 2020, 14:04

Операторы в морских портах за январь-апрель 2020 года перевалили 55 миллион тонн грузов, что на 12,6%, чем за аналогичный период 2019-го.

Об этом сообщает министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Лидеры - украинские порты в Южном, Николаеве, Черноморский и Одессе. Вместе они обеспечили около 87% общего объема перевалки грузов. Это почти 48 млн тонн.

Перевалка экспортных грузов выросла до 42,5 млн тонн (+ 11%), импортных - до 8 млн тонн (+ 18,6%), транзитных - до 3,8 млн тонн (+ 15,6%), каботажных - до 0,6 млн тонн (+ 31%)", - пишет Криклий.

Экономическая правда

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порт Криклий

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