Кличко рассказал, что должно произойти, чтобы открылись ТЦ в Киеве
Понедельник, 18 мая 2020, 11:35
Большие торговые центры в столице надо открывать только после возобновления работы метро и в случае улучшения эпидемической ситуации.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко, передает Интерфакс-Украина.
"Большие торговые центры надо открывать после возобновления работы метро. Нужно понимать, что люди едут на работу общественным транспортом, в частности в большие ТЦ", - цитирует пресс-служба Киевской горгосадминистрации мэра столицы.
По его словам, в случае улучшения эпидемической ситуации в городе открытия торговых центров состоится после открытия метро до конца мая.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua