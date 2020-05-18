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Кличко рассказал, что должно произойти, чтобы открылись ТЦ в Киеве

Понедельник, 18 мая 2020, 11:35
 

Большие торговые центры в столице надо открывать только после возобновления работы метро и в случае улучшения эпидемической ситуации.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко, передает Интерфакс-Украина.

"Большие торговые центры надо открывать после возобновления работы метро. Нужно понимать, что люди едут на работу общественным транспортом, в частности в большие ТЦ", - цитирует пресс-служба Киевской горгосадминистрации мэра столицы.

По его словам, в случае улучшения эпидемической ситуации в городе открытия торговых центров состоится после открытия метро до конца мая.

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Кличко

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