Германия обвиняет WhatsApp в передаче данных пользователей Facebook. В компании опровергают

Собственники мессенджера WhatsApp отвергают обвинения в передаче метаданных пользователей своей материнской компании Facebook, прозвучавшие в Германии.

Об этом пишет издание Handelsblatt, передает DW.

Сообщения в мессенджере "защищены сквозным шифрованием", их могут прочитать только непосредственные собеседники, заявил сотрудник компании.

Метаданными считаются, например, IP-адрес, данные о местонахождении, информация о смартфоне и его операционной системе или дата и время сообщения.

По мнению экспертов, эти метаданные позволяют создавать профили пользователей и узнавать об их передвижениях. Кроме того, связывая отдельные данные, можно сделать выводы о профессии, увлечениях, финансовом положении, преимуществах или даже болезнях пользователей.

Ранее уполномоченный правительства Германии по защите личных данных Ульрих Кельбер предостерег федеральные министерства и ведомства от использования этого приложения для обмена информацией. По его мнению, передача метаданных происходит уже при отправке сообщений.

Кельбер отметил, что даже "в эти трудные времена", когда из-за пандемии заболевания COVID-19 государственным учреждениям приходится менять пути коммуникации, нельзя пренебрегать защитой данных.

Из-за пандемии COVID-19 и карантина люди стали значительно активнее пользоваться разнообразными онлайн-платформами для общения. По словам основателя Facebook Марка Цукерберга, в последнее время активность пользователей Facebook, Instagram и WhatsApp значительно возросла.

Компания WhatsApp была основана в 2009 году. В 2014 году мессенджер был приобретен Facebook. Его аудитория насчитывает более 2 миллиардов человек.