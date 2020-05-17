НБУ упростил получение наличных из касс торговых предприятий

Национальный банк усовершенствовал порядок осуществления и учета операций по получению наличных из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг, применяющих РРО.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В регуляторе отмечают, что такая услуга будет способствовать уменьшению тенизации экономики, дальнейшему развитию безналичного сегмента и росту финансовой инклюзии граждан в целом.

Национальный банк предусмотрел также применение наряду с бумажными, электронные расчетные документы и электронные фискальные отчетные чеки, - говорится в сообщении.

Постановление НБУ от 7 мая вступает в силу с 25 мая 2020 года, через 10 дней после его официального опубликования.

Кроме того, Национальный банк расширил возможности субъектов хозяйствования относительно осуществления операций по переводу наличных в национальной валюте через финансовые учреждения, которые получили лицензию Национального банка на осуществление таких операций. Соответствующая норма заработает с 1 июля 2020 года.

Экономическая правда