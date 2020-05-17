Модернизация "Укртранснефти" будет стоить 4–5 миллиарда гривен

Генеральный директор АО "Укртранснефть" Николай Гавриленко заявил, что на программу по модернизации компании потребуется 4–5 миллиарда гривен и займет 3–4 года.

Об этом сообщает Enkorr.

"Инвестиционная программа напрямую связана с модернизацией и автоматизацией производственных мощностей. Плюс отдельно — создание резервуарного парка.

Если говорить конкретно по этой программе, то "Укртранснефть" может за 3–4 года с суммой порядка 4–5 млрд закрыть всю инвестиционную программу", — рассказал он.

По словам Гавриленко, сумма дальнейших инвестиций не будет превышать 200–300 млн в год, а предприятие станет современным и очень устойчивым с точки зрения доходности.

"При десятилетнем контракте с "Транснефтью" и с устойчивым, на мой взгляд, потребительским спросом, без учета инвестиций в резервуарный парк, инвестиции окупятся за 5–6 лет", — заявил Гавриленко.

Также он отметил, что нефтепровод "Дружба" — морально устарел. "У нас недавно вышла из строя задвижка, у нее дата изготовления 1961 год, она просто рассыпалась", — сказал Гавриленко, добавив, что в плане модернизации нефтепровода стоит и замена задвижек и автоматизация всего маршрута с мониторингом.

При этом топ-менеджер отметил, что "Укртранснефть" за последние четыре года выплатила государству 7,5 млрд дивидендов.

"При этом остаточная стоимость основных фондов, без стоимости нефти, составляет порядка 16 млрд. Грубо говоря, мы выплатили 50% остаточной стоимости своих активов", — он.