Переговоры о зоне свободной торговли с Турцией продолжаются несмотря на пандемию — посол

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига заявил, что переговоры по соглашению о зоне свободной торговли продолжаются несмотря на пандемию.

Об этом он заявил в интервью изданию Bloomberg Businessweek Türkiye.

"Переговоры по соглашению о зоне свободной торговли также продолжаются несмотря на пандемию. Украинская и турецкая стороны продолжают работать, оставаясь верными лозунгу "растем вместе", - сказал Сибига.

По его словам, происходят встречи и обмен мнениями на всех уровнях. "Мы обмениваемся мнениями для минимизации негативных последствий пандемии в экономике", - добавил дипломат.

Сибига также напомнил, что в 2019 году товарооборот между странами увеличился на 22,3% по сравнению с предыдущим годом и достиг почти 5 млрд долл.

Напоминаем:

Ранее Сибига заявлял, что соглашение о создании зоны свободной торговли между Украиной и Турцией до сих пор не финализировано, потому что "каждая сторона отстаивает свои интересы, и это нормально в таких чувствительных договорах".

В июне 2019 года в МИД Украины заявили, что соглашение о ЗСТ с Турцией на "99% готово, остались те детали, которые как раз и влияют на цифры".