Couchsurfing стал платным
Сервис Couchsurfing из-за экономического спада вводит платное членство для доступа к веб-сайту и мобильному приложению.
Об этом говорится в блоге компании.
Компания пишет, что из-за кризиса была уменьшена численность команды, урезана зарплата, ликвидированы или изменены все контракты.
"Мы просим внести членство в размере 2,39 долл в месяц, или 14,29 долл в год, чтобы поддерживать Couchsurfing. Этот взнос участника необходим для доступа к веб-сайту Couchsurfing и мобильных приложений. Ваши взносы участников будут использованы для поддержки Couchsurfing", - говорится в блоге.
Также в блоге отмечается, что компания подала заявку на финансовую поддержку по программе помощи от COVID-19, предоставленную правительством США.
Couchsurfing — сервис по поиску бесплатного жилья, одна из крупнейших всемирных сетей гостеприимства, реализованных в виде онлайн-сервиса. Она объединяет более 2 млн человек в 238 странах.
Экономическая правда
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