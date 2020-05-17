Couchsurfing стал платным

Сервис Couchsurfing из-за экономического спада вводит платное членство для доступа к веб-сайту и мобильному приложению.

Об этом говорится в блоге компании.

Компания пишет, что из-за кризиса была уменьшена численность команды, урезана зарплата, ликвидированы или изменены все контракты.

"Мы просим внести членство в размере 2,39 долл в месяц, или 14,29 долл в год, чтобы поддерживать Couchsurfing. Этот взнос участника необходим для доступа к веб-сайту Couchsurfing и мобильных приложений. Ваши взносы участников будут использованы для поддержки Couchsurfing", - говорится в блоге.

Также в блоге отмечается, что компания подала заявку на финансовую поддержку по программе помощи от COVID-19, предоставленную правительством США.

Couchsurfing — сервис по поиску бесплатного жилья, одна из крупнейших всемирных сетей гостеприимства, реализованных в виде онлайн-сервиса. Она объединяет более 2 млн человек в 238 странах.

Экономическая правда