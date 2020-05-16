Первая партия саудовской нефти прибудет в Беларусь

Первая партия нефти, закупленная Белоруссией в Саудовской Аравии, начнет поступать на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" в субботу.

Об этом сообщает Интерфакс, со ссылкой на пресс-секретаря концерна "Белнефтехим" Александра Тищенко.

"Сегодня днем из Клайпеды на "Нафтан" прибудет первый железнодорожный состав с саудовской нефтью", - отметил он.

По его словам, в составе ожидается 60 цистерн, общим объемом - 3,6 тыс тонн.

В "Белнефтехиме" не исключают, что в дальнейшем возможно заключение новых сделок с Saudi Аramco.

Как отмечал Тищенко: "поставки аравийской нефти могут продолжиться, это зависит от ценовой конъюнктуры и ситуации на рынке".

Напоминаем:

Первый танкер с 87 тыс. тонн нефти, закупленной у компании Saudi Аramco, прибыл в порт Клайпеды и встал под разгрузку 12 мая.

Ранее сообщалось, что США начали поставку нефти в Беларусь в соответствии с договоренностями, достигнутыми между странами в начале года.

3 января Россия прекратила подачу нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Беларуси.

Беларусь накануне Нового года не смогла заключить контракты об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года.