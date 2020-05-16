Первая партия саудовской нефти прибудет в Беларусь
Первая партия нефти, закупленная Белоруссией в Саудовской Аравии, начнет поступать на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" в субботу.
Об этом сообщает Интерфакс, со ссылкой на пресс-секретаря концерна "Белнефтехим" Александра Тищенко.
"Сегодня днем из Клайпеды на "Нафтан" прибудет первый железнодорожный состав с саудовской нефтью", - отметил он.
По его словам, в составе ожидается 60 цистерн, общим объемом - 3,6 тыс тонн.
В "Белнефтехиме" не исключают, что в дальнейшем возможно заключение новых сделок с Saudi Аramco.
Как отмечал Тищенко: "поставки аравийской нефти могут продолжиться, это зависит от ценовой конъюнктуры и ситуации на рынке".
Напоминаем:
Первый танкер с 87 тыс. тонн нефти, закупленной у компании Saudi Аramco, прибыл в порт Клайпеды и встал под разгрузку 12 мая.
Ранее сообщалось, что США начали поставку нефти в Беларусь в соответствии с договоренностями, достигнутыми между странами в начале года.
3 января Россия прекратила подачу нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Беларуси.
Беларусь накануне Нового года не смогла заключить контракты об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года.
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