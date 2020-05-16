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Рекордное падение: в США розничные продажи упали на 16,4%

Суббота, 16 мая 2020, 12:02
 

Розничные продажи в США в апреле упали на 16,4% по сравнению с предыдущим месяцем, это рекордные темпы снижения за все время ведения расчетов с 1992 года. 

Об этом сообщается в материале WSJ, со ссылкой на доклад Федеральной резервной системы США.

Издание пишет, что продажи снизились во всех крупных категориях, за исключением той, куда входят онлайн-ритейлеры, где они выросли на 8,4%. 

Наибольшее снижение продаж было зафиксировано в таких категориях товаров, как одежда и аксессуары (-78,8%), электроника (-60,6%), мебель (-58,7%), а также сократились продажи на АЗС - на 28,8%. 

Промышленное производство в апреле сократилось на 11,2%, что тоже является рекордным месячным падением.

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США торговля

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