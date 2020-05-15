Facebook купил за 400 миллионов долларов сервис Giphy
Компания Facebook объявила о приобретении сервиса анимированных изображений Giphy - теперь он будет частью команды соцсети Instagram.
Об этом сообщается в блоге компании.
"Giphy присоединяется к компании Facebook в составе команды Instagram. Giphy делает ежедневные разговоры интереснее, и поэтому мы планируем в дальнейшем интегрировать их GIF-библиотеку в Instagram и другие наши программы, чтобы люди могли найти правильный способ самовыражения", - говорится в сообщении.
Facebook уже несколько лет пользуется API Giphy для поиска гифок в Instagram, Facebook Messenger и WhatsApp.
Отмечается, что фактически 50% трафика сервиса приходится на приложения от Facebook.
"Объединяя Instagram и Giphy вместе, мы можем облегчить людям поиск идеальных GIF-картинок и наклеек в Stories and Direct. Вместе мы можем облегчить любому возможность создавать и делиться своей работой с миром", - добавили в компании.
Экономическая правда
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