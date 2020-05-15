Цены на автогаз снова повышаются

Розничные сети 15 мая повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10–50 коп./л. Средняя цена за сутки выросла на 27 коп./л и составляет 8,61 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95", передает enkorr.

Крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" повысила цены на 54–55 коп./л, до 8,43–8,44 грн/л.

В сетях ОККО и WOG автогаз подорожал на 11 коп./л и 29 коп./л, до 9,10 грн/л и 9,47 грн/л соответственно. На станциях "Параллель" и Marshal цена выросла в среднем на 50 коп./л.

Также на 5–30 коп./л стоимость выросла на АЗС AMIC, Shell, "БРСМ-Нафта", "Автотранс", KLO, UPG, Chipo, SUN OIL и Motto .

Как сообщал enkorr, 6 мая оптовые цены СУГ пошли в рост. По данным "А-95", средняя оптовая цена СУГ на ГНС 15 мая составляет 14 740 грн/т (+3750 грн/т к 6 мая).

"Ожидаемо вырос импортный паритет после перерыва на выходных, послабление карантина поддержало сезонный рост потребления. На следующей неделе можно ожидать цены в мелком опте еще на 500–1000 грн/т дороже", — прокомментировал итоги прошлого аукциона, на котором СУГ подорожал на 12%, директор по коммерческим вопросам УГД Сергей Федоренко.