За неделю НБУ пополнил резервы на 160 миллионов долларов
Пятница, 15 мая 2020, 17:48
За 12-15 мая Национальный банк выкупил на валютном рынке 161,5 миллиона долларов.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
На этой неделе Нацбанк не продавал валюту.
Сообщается, что интервенции осуществлялись по единому курсу размещения предложения по покупке/продаже иностранной валюты (Matching).
Напоминаем:
На прошлой неделе (4-8 мая) НБУ выкупил на межбанковском рынке 199 миллионов долларов и также не продавал валюту.
Экономическая правда
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