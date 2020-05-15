НБУ отсрочил введение новых правил банковской рекламы

Нацбанк принял новые требования по раскрытию банками информации о потребительских кредитах и ​​депозитах в рекламе. Правила вступят в силу с 1 сентября 2020 года, а не с 2 июня, как планировалось ранее.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Тогда же заработают и требования к раскрытию информации о финансовых услугах на сайтах банков. Национальный банк дал дополнительное время на адаптацию, учтя сложность выполнения некоторых норм в условиях карантина", - пояснили в регуляторе.

Реклама, в соответствии с новыми требованиями, должна содержать основные условия получения кредита или размещения депозита.

"Для кредита должно быть указано реальную годовую процентную ставку, максимальную сумму кредита и его срок. Для депозита - процентную ставку, срок вклада, валюту и минимальную сумму. Также реклама финансовых услуг не должна затруднять визуальное восприятие информации", - заявили в НБУ.

Вместе с тем на сайтах банки должны раскрыть полную, достоверную и актуальную информацию об услугах, их полную стоимость для потребителя, условия получения и риски.

В частности, для кредита нужно раскрыть полную годовую процентную ставку, общие расходы потребителя (включая не только проценты, но и комиссии банка, а также платежи за сопутствующими и дополнительными услугами при их наличии), периодичность выплаты тела кредита, процентов и комиссий, а также штрафы и пени в случае просрочки платежей.

"Для депозита нужно указать процентную годовую ставку, срок вклада, условия досрочного снятия, платежи за дополнительные и сопутствующие услуги банка и тому подобное. Все замечания и уточнения должны указываться одинаковым по размеру и цвету шрифтом, что и условия предоставления услуги", - добавили в Нацбанке.

Кроме этого, на сайтах банков должны заработать калькуляторы для расчета расходов за пользование потребительским кредитом или доходов от размещения средств на депозит.

Экономическая правда