До 2030 года состояние основателя Amazon может превысить 1 триллион долларов — прогноз

Самый богатый человек мира - основатель и CEO Amazon Джефф Безос - до 2030 года может стать долларовым триллионером.

Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса консультаций для малого бизнеса Comparisun, пишет MarketWatch.

Для анализа сервис Comparisun отобрал данные о росте капиталов 25 лидеров списка богачей от Forbes за последние 5 лет.

Из этих данных аналитики получили величину среднегодового прироста капитала, которую экстраполировали в будущее.

Отмечается, что в течение последних 5 лет оценка капитала Безоса росла в среднем на 34% в год.

Comparisun прогнозирует, что Безосу стать долларовым триллионером не помешают ни потеря 38 млрд долларов из-за развода, ни пандемия коронавируса.

Сначала экономисты прогнозировали, что состояние Безоса превысит 1 трлн долларов в 2026 году, но позже предоставили изданию скорректированную дату.

Кроме основателя Amazon, в ближайшие годы триллионерами могут стать китайский девелопер Сюй Цзяинь (в 2027 году) и основатель Alibaba Group Джек Ма в 2030 году.

Экономическая правда