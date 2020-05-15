В 1 квартале дефицит внешней торговли Украины со странами ЕС вырос на 67% — Госстат

Дефицит внешней торговли Украины со странами ЕС в первом квартале 2020 года вырос на 67,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 944,2 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Отмечается, что экспорт упал на 6,4% - до 5,57 млрд долларов, импорт остался на уровне 6,52 млрд долларов.

В то же время на 37,5% (до 334 млн долларов) вырос профицит в торговле услугами: экспорт услуг вырос на 7,8% - до 41,04 млрд долл, а импорт сократился на 2,4% - до 0,7 млрд долл.

В общем отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 1 квартале 2020 года сократилось до 9,4 млн долл с 437,9 млн долл за аналогичный квартал 2019 года.

По данным Госстата, за первые три месяца этого года экспорт товаров и услуг сократился на 0,3% - до 14,68 млрд долл, а импорт - на 3,1%, до 14,69 млрд долл.

В целом в торговле в первом квартале 2020 года дефицит снизился на 29,6% - до 1,06 млрддолларов за счет того, что импорт упал на 3,4% - до 13,31 млрд долл, а экспорт - на 0,2%, до 12,25 млрд дол.

Напомним:

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2019 году составил 3,63 миллиарда долларов, что на 41,5% меньше, чем в 2018 году - 6,21 миллиарда.

Экономическая правда