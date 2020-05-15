"Укрпочта" и Rozetka откроют 130 отделений для бесплатной доставки товаров

"Укрпочта" и интернет-супермаркет Rozetka с начала мая начали развитие сети партнерских отделений - в рамках сотрудничества планируют до конца 2020 года открыть более 130 отделений.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

"По состоянию на сегодня партнерская сеть от Rozetka и Укрпочты насчитывает 19 точек в 17 городах Украины. В частности, два отделения в Киеве (по адресам: ул. Константиновская, 71 и ул. Боголюбова, 36), а также в городах Смела, Ирпень, Вараш, Бахмут, Бровары, Каменец-Подольский, Каменское, Краматорск, Кропивницкий, Мариуполь, Нетешин, Славута, Сокаль, Сумы, Умань, Чернигов.

В ближайшее время сеть будет расширена. Всего в рамках этого сотрудничества планируется открытие более 130 партнерских отделений до конца года", - говорится в сообщении.

Чтобы воспользоваться услугами бесплатной доставки, нужно добавить выбранные на Rozetka товары в корзину и в поле "Выбор способов доставки и оплаты" нажать на опцию "Самовывоз из Rozetka + Укрпочта".

Далее нужно выбрать отделение в вашем городе, где хотите получить покупку.

Максимальный вес заказа не должен превышать 30 кг, а самая длинная сторона приобретенного товара - 90 см. Воспользоваться услугой можно для товаров стоимостью не более 50 тысяч грн. Не доставляются также хрупкие товары и ювелирные изделия.

"Карантин показал, что клиент как никогда ожидает от компаний быстрого и качественного сервиса.

За последние два месяца в Rozetka пришло много клиентов, которые ранее не покупали онлайн, в частности в регионах. Мы делаем все, чтобы их опыт был максимально комфортным. Благодаря новым отделениям с "Укрпочта" сотни тысяч клиентов по всей Украине получат удобный сервис, где бы они ни были", - заявил директор по маркетингу Rozetka Евгений Образок.

Экономическая правда