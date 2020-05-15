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Facebook заплатит 52 миллиона долларов компенсации модераторам из-за психических расстройств

Пятница, 15 мая 2020, 14:05
 

Компания Facebook решила заплатить 52 млн долларов компенсации и не доводить до суда иск нынешних и бывших модераторов, у которых во время работы возникли проблемы с психическим здоровьем.

Об этом сообщает The Verge.

Отмечается, что каждый модератор получитт минимум 1000 долларов и получит право на дополнительную компенсацию, если ему поставят диагноз посттравматического стрессового расстройства или связанным с ним состояний. Компенсацию получат 11 250 модераторов.

Иск против Facebook в сентябре 2018 года подала бывший модератор Селена Скола, утверждая, что после 9 месяцев работы с шокирующим контентом у нее появилось посттравматическое стрессовое расстройство.

К иску присоединились и другие модераторы, которые обвинили компанию в том, что она не смогла обеспечить сотрудникам безопасность на рабочем месте.

В Facebook также решили в будущем тщательнее подбирать претендентов на вакансии модераторов, организовывать для них встречи с психологами и формировать группы поддержки.

Экономическая правда

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