Суд отменил арест "высотки Билозир" на киевском Подоле

Суд отменил арест незавершенного строительства многоквартирного жилого дома на ул. Мирной, 2/1 в Киеве, который был наложен постановлением следственного судьи от 7 апреля 2020 года.

Об этом свидетельствует постановление Шевченковского районного суда г. Киева от 4 мая, передает издание "Наші Гроші".

Право собственности на этот объект, степень готовности которого составляет 90%, принадлежит ООО "Симекс Ентерпрайзес". 7 апреля следственный судья наложил на него арест с запретом пользования, в том числе с запретом проведения любых строительных работ.

Суд установил, что на участке площадью 0,08 га на ул. Мирная 2/1 осуществляется самовольное строительство и наложил арест на недостроенный объект, который является вещественным доказательством в уголовном производстве, которое расследуется Нацполицией с апреля 2019 года.

Отменяя наложенный арест следственный судья Бугиль пришел к выводу, что "в дальнейшем применении ареста имущества отпала необходимость". Кроме того, следственный судья отметил, что прокурор не довел необходимости в наложении ареста на имущество.

Так, следственный судья считает, что доводы следствия, которые служили основанием для наложения ареста на имущество, не соответствуют фактическим обстоятельствам, поскольку объект построен:

1) на земельном участке, отведенном в установленном порядке для этой цели (суд указал, что "целевое назначение земельного участка, на котором строится жилой дом, в данном случае - земли жилой и общественной застройки");

2) на основании уведомления, дающего право на выполнение строительных работ без нарушения строительных норм и правил (суд указывает, что органом архитектурно-строительного контроля не было проведено проверки и не установлено нарушений);

3) проект строительства утвержден в установленном порядке (суд сослался на проект строительства, согласно которому имеется такая этажность объекта: подвал, 4 этажа с антресолью, технические этажи, кровля).

Впрочем, 31 марта Госархстройинспекция отменила уведомление о начале выполнения строительных работ и регистрации декларации о готовности к эксплуатации жилого дома на ул. Мирная, 2/1 в Киеве, превышающего разрешенную Генпланом г. Киева этажность на этой территории.

Участок на ул. Мирной, 2/1 относится к территории жилой усадебной застройки, где разрешено строительство жилых домов не выше 4 этажей. Вместе с тем там строится 11-этажный дом.

Следственный судья Бугиль отменил арест объекта на ул. Мирная, 2/1 по ходатайству обслуживающего кооператива "Жилищно-строительный кооператив "Зеленый замок", который в настоящее время является пользователем и заказчиком застройки указанного участка.

20.01.2020 между ОК "ЖСК "Зеленый замок" и лондонской компанией "Симекс Ентерпрайзес", оформленной на гражданина Коста-Рики, был заключен договор купли-продажи недвижимого имущества, по которому ЖСК передал в собственность фирмы незавершенное строительство многоквартирного жилого дома общей площадью 4418,6 кв м на ул. Мирной, 2/1.

22.01.2020 они заключили договор о совместной застройке, по которому ЖСК "Зеленый замок" продолжил выполнять все функции заказчика строительства.

24.03.2020 "Симекс Ентерпрайзес" отказался от права собственности на указанное имущество и заявил о возможности возвращения его ЖСК "Зеленый замок".

Все заключенные договоры и поданые заявления на сегодня являются действительными, не оспариваемые.

Учредителями ОК ЖСК "Зеленый замок" являются сын Оксаны Билозир Ярослав Недзельский и бывшая помощница нардепа Билозир Марьяна Грабинская, а также Иван Влад и Йозеф Москович.

Влад и Москович вместе являются соучредителями еще трех кооперативов - "Прима Эстейт", "Премьер Кристал" и "Эксон Премьер Шулявская".

Участок 0,08 га на ул. Мирной, 2/1 в частную собственность в 2004 году получила Оксана Билозир. В октябре 2016 года Билозир по договору суперфиции передала свой участок под застройку Ивану Владу из с. Белая Церковь Закарпатской области.