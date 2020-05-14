API-сервера приложения “Дія” нашли на серверах компании Amazon

API-сервера приложения "Дія" находятся на серверах американской компании Amazon.

На данный факт обратил внимание Software Architect в Prozorro Владимир Фльонц.

Публичный сервис обратного IP-поиска viewdns.info ассоциирует с веб-адресом api.diia.gov.ua два IP адреса: 35.156.119.246 и 35.156.54.49.

В свою очередь whois сервис веб-ресурса whoer.net говорит о том, что IP адреса 35.156.119.246 и 35.156.54.49 физически расположены в городе Франкфурт-на-Майне (Германия) и принадлежат организации Amazon Technologies Inc.

В комментарии к публикации Фльонца IT директор Офиса Президента Егор Папышев опроверг, что сервера приложения "Дія" находятся на серверах американской компании Amazon. Представитель Министерства цифровой трансформации Алексей Выскуб напомнил, что проект "Дія" размещен в "облаке" оператора облачных сервисов De Novo.

В свою очередь, в комментарии ЭП эксперт в сфере информационной безопасности Никита Кныш таким образом прокомментировал обнаружение API-сервера приложения "Дія" на серверах компании Amazon:

"Что такое API? Это программный интерфейс приложения. В случае "Дія" — это интерфейс, через который приложение "Дія" на iPhone общается со своим основным сервером и этот сервер находится на Аmazon. На вопрос, есть ли на Аmazon персональные данные и паспорта, я ответить не могу. На Аmazon может быть и прокси-сервер или просто тоннель, то есть промежуточный. Но в любом случае через сервера на Amazon передаётся конфиденциальная информация которая зашифровывается в канале связи и расшифровывается уже в "Дія".

Я думаю, что они (разработчики "Дія", ЭП) используют сервера Amazon для того, чтобы очень быстро масштабировать нагрузку, чтобы приложение не "упало", так как на Amazon более надежный сервис с точки зрения отказоустойчивости".

Напомним, комментируя ситуацию с появлением 11 мая телеграм-бота, который распространял персональные данные украинцев, представитель Министерства по вопросам цифровой трансформации заявил:

"Все серверы мобильного приложения "Дія" находятся в Украине. То есть никакая информация о пользователях не идет за границу. Серверная часть системы развернута в облачной инфраструктуре, которая имеет необходимые сертификаты безопасности, в том числе КСЗИ. "Дія" прошла ряд положительных аудитов – как частных, так и государственных (ГСССЗИ)".

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Всеволод Некрасов, ЭП