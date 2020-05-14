НБУ разработал приложение для считывания данных с биометрических паспортов

Нацбанк разработал мобыльное приложение UAPassportReader для считывания информации с биометрических документов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Скачав приложение на смартфон, можно бесконтактно, быстро и просто считать всю информацию, необходимую для идентификации клиента с его ID-карты или биометрического загранпаспорта гражданина Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что использование в банковских отделениях этого приложения и его интеграция с компьютерными системами банка облегчит жизнь банкам и их клиентам.

"Банкам не нужно будет покупать дорогое оборудование для считывания информации с чипа биометрических документов.

Интегрировав это приложение к своей it-сети, банк сразу сможет получать и хранить в цифровом виде всю необходимую информацию о клиентах", - пояснили в НБУ.

В то же время клиентам, которые имеют биометрические документы, теперь не нужно будет носить с собой бумажную справку о месте регистрации.

"Также для них открывается доступ к собственным данным, содержащимся в документах: они могут загрузить эту информацию на свой смартфон для дальнейшей пересылки (например, в формате PDF)", - добавили в регуляторе.

Пилотная версия приложения доступна для бесплатной загрузки в AppStore.

В перспективе НБУ планирует также разработать аналогичную версию для Google Play.

Экономическая правда