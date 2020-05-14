Больше 3 тысяч украинцев задекларировали доход в размере более 1 миллиона гривен

В течение января-апреля 2020 года украинцы подали более 200 тысяч налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах, полученных в 2019 году. Общая сумма задекларированного дохода - 32,1 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

"Налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц, самостоятельно определенные к уплате гражданами, составляют 871 млн грн, военного сбора - почти 120 млн гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что доходы в сумме более 1 млн грн задекларировали 3150 граждан.

Наибольшее количество лиц, которые задекларировали более 1 млн грн доходов, в Киеве (почти 1200 человек), Харьковской (278) и Днепропетровской (270) областях.

В Налоговой подчеркнули, что кампанию декларирования доходов, полученных в 2019 году, продолжили до 1 июля 2020 года. Последний день подачи декларации об имущественном состоянии и доходах - 30.06.2020.

Экономическая правда