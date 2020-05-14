Все разделы
Укр / Рус

Опендатабот опровергает обвинения полиции о "сливе" персональных данных

Четверг, 14 мая 2020, 15:54
 

Платформа открытых данных Опендатабот отрицает заявление Нацполиции о том, что персональные данные Telegram-канала, в частности, были взяты из базы компании.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

"Нацполиция сегодня вышла с заявлением, что персональные данные в uabazabot были взяты из различных источников, в том числе и с Опендатабот.

Эта информация не соответствует действительности.

Опендатабот содержит только публичную информацию, полученную с портала открытых данных data.gov.ua и официального API Минюста. Персональных и банковских данных украинцев нет и не может быть в Опендатабот", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что подобные заявления правоохранителей угрожают процессу открытия данных в Украине.

Читайте также: Госреестры дали течь: кто "сливает" персональные данные украинцев и что с этим делать

Напомним:

Национальная полиция провела оперативные следственные действия в рамках производства об утечке персональных данных, но фактов кибератак на систему "Дия" не обнаружила.

Ранее Минцифры сообщило, что в интернете появилось несколько телеграмм-каналов, распространяющих персональные данные граждан. В сети появилась информация о данных 26 млн водительских удостоверений. В министерстве заявили, что утечка не связан с приложением "Дия".

В МВД сообщили, что незаконно обнародованные персональные данные являются компиляцией из информационных баз различных государственных ведомств и неправительственных организаций за разные годы, и уверяют, что заблокировали ресурс, который их распространял.

12 мая правоохранители по этому поводу начали расследовать уголовное производства по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров)).

13 мая Государственное бюро расследований начало расследование касательно возможной причастности должностных лиц Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы к утечке персональных данных украинцев в сети Telegram.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

МВД

powered by lun.ua
Материалы по теме
Слив персональных данных в Telegram: подозрение пало на должностных лиц МВД и ГМС 13 мая 2020, 15:38
Полиция заблокировала Telegram-канал, который продавал персональные данные: детали 12 мая 2020, 19:55
МВД отложило фото- и видеофиксацию на дорогах до окончания "строгого карантина" 29 апреля 2020, 11:14
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!