Государственных земель меньше чем на бумаге, цифры брались с потолка — глава Госгеокадастра

Статистические данные о 10,2 миллиона гектар государственных земель не соответствуют действительности.

Об этом сообщил глава Госгеокадастра Денис Башлык в интервью ЭП.

Башлык отмечает, что во время инвентаризации госземель ведомство столкнулось с большой погрешностью в статистике.

"Начав инвентаризацию, мы увидели, что погрешность очень велика. Причина - никто не следил за этой статистикой.Иногда цифры брались с потолка. Постоянно называют такую цифру: 10,2 млн га. Однако статистика не ведется с 2016 года, она не имеет ничего общего с фактическим положением вещей ", - заявляет глава ведомства.

По словам Башлыка, частные земли растут, а государственные не изменяются, что может свидетельствовать о теневых схемах приватизации земель.

"Бесплатная приватизация существует давно, но ее результаты статистика не фиксирует. Была динамика, которая показывала, что частные земли растут, а государственные - константа 10,2 млн га. Откуда эти частные земли появляются? Де-факто понятно, де-юре - оставались на бумаге.

..Есть земли Академии наук, есть земли государственных предприятий, есть земли обороны, которые через теневые схемы выводились в частную собственность. То есть это не только бесплатная приватизация.

Поэтому образовались такая ситуация. Де-юре и де-факто не существует 10,2 млн га государственной земли ", - резюмирует Башлык.

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Экономическая правда