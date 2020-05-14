Полмиллиона человек умерли, так и не воспользовавшись правом продать землю — Госгеокадастр

С 2000 до 2019 года умерли около 1,5 млн человек, которые имели сельхозземлю под мораторием продажи, 500 тысяч из них не имели наследников.

Об этом в интервью ЭП заявил глава Госгеокадастра Денис Башлык.

"Мы по этим данным обращались в Госстате и получили два ответа. До 2019 года умерло 800 тыс паевиков. Если мы говорим о землях под мораторием, то умерло около 1,5 млн человек, 500 тыс из них не имели наследников", - сказал он .

На вопрос, что происходит с так называемыми невостребованными паями, которые возвращаются государству, Башлык ответил:

"Бесплатная приватизация, аукцион. Если государственная форма собственности, стараемся сразу выставлять на аукцион".

Также он подтвердил утверждение о том, что полмиллиона человек умерли, так и не воспользовавшись правом продать землю, ее фактически забрало государство, а владелец или его дети или внуки ничего не получили.

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Экономическая правда