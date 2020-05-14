В течение карантина Госслужба занятости трудоустроила 90 тысяч человек — Минэкономики

Государственная служба занятости продолжает подбор работы для безработных в период карантина - с 12 марта службой занятости трудоустроено почти 90 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Специалисты центров занятости продолжают дистанционно подбирать для безработных подходящие вакансии, а для работодателей - квалифицированный персонал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 13 мая полностью профинансированы расходы на пособие по безработице за апрель. А 14 мая Госслужба занятости начала финансирование 1 декады мая.

В Минэкономики добавили, что на пособие по безработице может рассчитывать и молодежь, которая впервые ищет работу.

"Согласно действующему законодательству молодежь, которая закончила или прекратила обучение в учебном заведении, уволилась со срочной военной службы и требует содействия в трудоустройстве на первое рабочее место, может зарегистрироваться в службе занятости и получать пособие по безработице в минимальном размере", - пояснили в ведомстве.

Сообщается, что размер такой помощи на период карантина и в течение 30 дней после его окончания - 1000 гривен, далее - 650 гривен, продолжительность выплат - 180 календарных дней.

Экономическая правда