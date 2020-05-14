Государственное космическое агентство открыло программу для стартапов

Государственное космическое агентство запустило онлайн-программу Yangel Big Bang, которая будет отбирать стартапы, связанные с космосом на акселерацию и обучение.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Стартап должен быть связан со спутниками (дизайн и изготовление, технологии), запуском и изготовлением ракет и беспилотников, космический туризмом, добычи ресурсов в космосе и тому подобное.

"Наша миссия - помочь командам открыть свой потенциал и найти нишу, в которой они смогут создать что-то необычное. Всего за 4 недели мы поможем участникам преакселерации подтянуть английский, подготовить питч и презентацию, определиться с бизнес-моделью и проверить продуктовую гипотезу", - говорит руководитель программы Мария Яроцкая.

Участие в преакселерационной программе бесплатное. В течение 4 недель участники будут работать с наиболее опытными менторами, представителями Государственного космического агентства и лидерами украинского бизнеса.

Лучшие стартапы получат приглашение на следующий этап: 12-недельный акселерационную программу в Киеве.

Подача заявок: http://yangelspace.tech/

Акселерационная программа Государственного космического агентства получили название Yangel в честь академика и конструктора ракетно-космических комплексов Михаила Янгеля, который жил и работал в Днепропетровске (сейчас - Днепр).

Экономическая правда