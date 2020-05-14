Базы отдыха на Азовском море и в Конча-Заспе: "Укрпочта" продает непрофильные активы

"Укрпочта" выставила на продажу первые 30 объектов (177 единиц), которые не используют в хозяйственной деятельности компании, согласно независимой оценки их общая стартовая цена составляет 82,6 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

Перечень объектов есть на сайте Укрпочты.

Отмечается, что это первая часть объектов из тех, которые компания будет продавать. На втором этапе "Укрпочта" выставит на продажу еще 62 объекта, стоимость которых оценена в 189 млн грн.

В компании добавили, что продажа непрофильных активов будет осуществляться через электронную торговую систему "ProZorro.Продажи".

"В Укрпочты более 12 тысяч объектов недвижимости, с них в собственности около 5 тысяч. И только половина из тех, что принадлежат предприятию, используется по назначению и приносит прибыль. Остальные - балласт: базы отдыха, кузницы, бани, магазины, ангары, склады и прочее. На их содержание мы ежегодно тратим около 10 млн грн на налоги, охрану и тому подобное. Укрпочта не турбаза и не склад.

Если мы хотим развиваться и становиться лучше для наших клиентов, то все наши активы должны приносить доход. Это обычный бизнес-подход. Конечно, мы не будем продавать недвижимость себе в убыток или ниже балансовой стоимости", - заявил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

По его словам, полученные от продажи средства будут инвестированы в ремонты, аренду новых и лучших помещений, строительство новых сортировочных центров и обновление другой инфраструктуры.

Среди первых лотов, которые выставила "Укрпочта" на продажу, - одним лотом две рядом расположенные турбазы в Киеве в "Конча-Заспе", а также турбазы на побережье Азовского моря - в с. Ялта Донецкой области и в Бердянске, пригороде Днепра и в Черниговской области, а также производственные помещения во Львове возле железнодорожного вокзала, помещения в г. Боярка.

Экономическая правда