Проект на 5 миллионов долларов: IT-школа Хмельницкого UNIT Factory закрывается

Бесплатная школа программирования UNIT Factory, открытая в Киеве фондом Василия Хмельницкого K.Fund в партнерстве с французской "Школой 42" прекращает свою работу. В неё было инвестировано около $5 млн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на прес-службу холдинга UFuture

В холдинге сообщают, что учитывая неблагоприятную текущую экономическую ситуацию, основатели решили закрыть киевский проект в мае 2020 года.

"Согласно партнерским договоренностям, студенты, не прошедшие полный курс подготовки, получат сертификаты о достигнутом уровне и смогут продолжить обучение в других кампусах глобальной сети "Школы 42", - указано в сообщении.

За время работы школы, программы учебного заведения охватили более 1000 студентов. Первый набор в UNIT Factory в Киеве состоялся в конце 2016 года — на первые 300 мест было обработано более 13 тыс. заявок.

"В этот проект было инвестировано около $5 млн. Все эти годы обучение было бесплатным при условии дальнейшей работы выпускников в Украине на протяжении трех лет.

Мы пытались поддержать потенциал одаренной молодежи и стимулировать развитие современного ИТ-образования в Украине. С этими задачами UNIT Factory справился", — сообщил основатель K.Fund Хмельницкий.