Минус 300 миллиардов рублей: Газпром впервые ушел в убыток в 1-м квартале года – СМИ

Vitaly Nevar / TASS

Головная компания ПАО "Газпром" в первом квартале 2020 года получила 306,231 млрд рублей убытка по российским стандартам (РСБУ).

Об этом свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных компании.

За аналогичный период 2019 года компания получила 199,469 млрд рублей чистой прибыли.

Для "Газпрома" как для компании, поставщика топливно-энергетических ресурсов, очень важен сезонный фактор. Поэтому зимние первый и четвёртый кварталы являются в годовом цикле компании наиболее значимыми.

Во втором и третьем квартале прибыль компании нередко сильно снижалась и даже опускалась в отрицательную зону. Но первый, самый холодный квартал для отчета всегда был одним из опорных, на него в этом десятилетии приходилось до половины всей годовой прибыли компании.

Официальная публикация квартальной и бухгалтерской отчетности ПАО ожидается на следующей неделе, задерживаясь в условиях принятых карантинных мер и удаленной работы корпораций.

Но уже сейчас в системе "СПАРК-Интерфакс" опубликовано сообщение ПАО "Газпром" о стоимости чистых активов эмитента на 31 марта 2020 года - 11,28 трлн рублей после 11,334 трлн рублей на 31 декабря 2019 года, т.е. за последний квартал она снизилась на 306 млрд рублей.

Величина изменения стоимости активов за квартал точно соответствует размеру чистой прибыли (убытка) за квартал.

Помимо "просевших" показателей в области поставок газа (добыча упала на 10%, экспорт, по оценкам "Интерфакса", - на 20%) весомым слагаемым квартального финансового результата мог стать убыток по курсовым разницам в результате почти 20-процентного обвала рубля.

В течение квартала курс доллара США повысился с 61,9057 руб./USD на 31 декабря 2019 года до 76,4074 руб./USD на 7 апреля 2020 года.