Позитивный межбанковский день для гривни, НБУ продолжил пополнять резервы

13 мая межбанк открылся котировками доллара по 26,69/26,71 гривень, и закрыл сессию по 26,69/26,72. По наблюдениям участников рынка Национальный банк дважды осуществлял интервенции по выкупу валюты.

Как сообщает Finance.ua Нацбанк с утра выкупил первые 20 млн долл по 26,71 гривен, а затем (по разным оценкам участников рынка) купил еще от 30 млн долл до 70 млн долл по 26,68 гривен.

Длительное присутствие регулятора на торгах фактически "заморозил" котировки в течение дня.

Также нехватка гривни на рынке с учетом расчетов 13 мая по гривневым ОВГЗ по результатам аукциона Минфина (разместили бумаг на 19,4 млрд гривень) - прогарантировала нацвалюте стабильные валютные торги.

Общее настроение межбанке остается, пока, в пользу дальнейшего укрепления гривны.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 10 копеек, установив его на 14 мая на уровне 26,69 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,03 гривни за евро (на 13 мая - 29,08 гривни).

Экономическая правда