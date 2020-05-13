В Украине построят теплоэлектростанцию на альтернативных видах топлива

В первом полугодии 2021 года в городе Токмак Запорожской области будет введена в эксплуатацию "Приднепровская БиоТЭС" – теплоэлектростанция на альтернативных видах топлива, способная вырабатывать тепловую энергию.

Об этом сообщает общественная организация "Ukrainian Green Power".

Производство тепловой энергии будет осуществляться из экологически чистого сырья – пеллетированной лузги подсолнечника или соломенной пелеты.

Сообщается, что "Приднепровская БиоТЭС" станет своеобразной площадкой для развития различных бизнесов, которые расположат свое производство на территории южной промзоны города или в непосредственной близости от объекта.

Отмечается, что значительную часть экономических издержек агробизнеса на сегодня занимают расходы на энергоносители. На этом фоне тема возобновляемых источников энергии и конкретно производства тепловой энергии из биомассы обсуждается регулярно как среди профессионалов рынка теплоэнергетики, так и в среде бизнеса.



"Сокращая затраты на тепловую энергию, бизнес существенно одновременно снижает себестоимость производимой продукции и становится более конкурентоспособным на рынке, соответственно увеличивая свою прибыльность" – говорит директор "Приднепровская БиоТЭС" Ярослав Мартынов.

Как отмечает Мартынов, на сегодняшний день в Украине не много электростанций, работающих на биомассе. Между тем, биомасса как топливо занимает четвертое место в мире по объемам производства и потребления энергии.

По причине относительно невысокой стоимости биомассы, объекты генерации, расположенные у ее источника, имеют возможность получать сырье по низким ценам.

Экономическая правда