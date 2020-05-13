"Укрспирт" позволили раньше возобновить экспорт

Кабинет министров разрешил возобновить экспорт этилового спирта с 15 мая, а не с 1 июня, как было установлено ранее.

Об этом сообщает Минэкономики.

Сообщается, что такое решение принято на основе того, что предприятия спиртовой отрасли способны обеспечить производство спирта в необходимых для Украины объемах.

Также приняты изменения дают возможность ГП "Укрспирт" производить дезинфекционные средства из спирта этилового по упрощенной процедуре, временно установленной Налоговым кодексом Украины на период действия карантина.

Напомним, 23 марта Кабмин временно ограничил экспорт спирта с целью предотвращения распространения COVID-19 в Украине.По данным Госстата за январь-февраль 2020 экспорт спирта этилового составил 1,1 млн литров.

Экономическая правда