Коронавирус: агентство ЕС внесло три украинских аэропорта в список рисковых

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) внесло в список аэропортов, расположенных районах с высоким риском передачи инфекции COVID-19, аэропорты в Киеве и Черновцах.

Как сообщает "Европейская правда", список доступен на сайте агентства.

В списке не указаны названия аэропортов, а только города. Видимо, в него включены оба столичных аэропорта "Борисполь" и "Киев", и международный аэропорт "Черновцы".

На сайте EASA указывается, что список рисковых аэропортов разработан в координации с государствами-членами EASA и основан на информации от Всемирной организации здоровья, Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, а также других авторитетных институтов общественного здравоохранения.

Пребывание украинских аэропортов в этом списке означает, что самолеты, которые летают в и из Украины, должны проходить полную дезинфекцию специализированными средствами после каждого полета в и из украинских аэропортов.

Также эти самолеты должны быть оборудованы одним или несколькими универсальными комплектами для защиты членов экипажа, что оказывают помощь в случае потенциальных случаев заражения COVID-19, а также для очистки и правильного удаления потенциально инфицированного содержимого.

Обновленный список вступает в силу 14 мая. Всего в перечень рисковых попали аэропорты 32 стран мира, среди которых 9 стран ЕС, наиболее пострадавших от коронавируса, а также ряд аэропортов США, России и Великобритании.

Ранее сообщалось, что авиакомпании Czech Airlines, Wizz Аиr и Lufthansa планируют возобновить регулярные рейсы из Украины с конца мая-начала июня.

Однако, в Министерстве инфраструктуры Украины заявили, что до принятия официальных решений украинского правительства о возобновлении регулярных рейсов действия авиакомпаний по продаже билетов являются преждевременными.

Глава МИД Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что международное авиасообщение полноценно летом не восстановится.

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Европейская правда