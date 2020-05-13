Кабмин разрешил такси двигаться полосами движения для общественного транспорта
Среда, 13 мая 2020, 15:29
Кабмин разрешил украинским такси передвигаться отдельными полосами движения для общественного транспорта.
Об этом сообщил минстром инфраструктуры Владислав Криклий.
По его словам, норма касается только легальных перевозчиков при наличии у них официального статуса (лицензии).
"Это позволит пассажирам такси быстрее добраться до места назначения, а не стоять в пробках в общем потоке движения, повысить качество этих услуг и комфорт перевозок.
Нелегальных перевозчиков такси эти изменения будут стимулировать выполнять требования лицензионного законодательства", - отметил Криклий.
Экономическая правда
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