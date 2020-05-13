Кабмин разрешил такси двигаться полосами движения для общественного транспорта

Кабмин разрешил украинским такси передвигаться отдельными полосами движения для общественного транспорта.

Об этом сообщил минстром инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, норма касается только легальных перевозчиков при наличии у них официального статуса (лицензии).

"Это позволит пассажирам такси быстрее добраться до места назначения, а не стоять в пробках в общем потоке движения, повысить качество этих услуг и комфорт перевозок.

Нелегальных перевозчиков такси эти изменения будут стимулировать выполнять требования лицензионного законодательства", - отметил Криклий.

Экономическая правда