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Кабмин разрешил такси двигаться полосами движения для общественного транспорта

Среда, 13 мая 2020, 15:29
 

Кабмин разрешил украинским такси передвигаться отдельными полосами движения для общественного транспорта.

Об этом сообщил минстром инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, норма касается только легальных перевозчиков при наличии у них официального статуса (лицензии).

"Это позволит пассажирам такси быстрее добраться до места назначения, а не стоять в пробках в общем потоке движения, повысить качество этих услуг и комфорт перевозок.

Нелегальных перевозчиков такси эти изменения будут стимулировать выполнять требования лицензионного законодательства", - отметил Криклий.

Экономическая правда

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транспорт Кабмин

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